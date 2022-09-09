Ллойд Остін у Празі: США бачать успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині

Очільник Пентагону Ллойд Остін визнав успіхи ЗСУ на Херсонщині та на Харківщині. Про це він заявив у Празі, де перебував з візитом 9 вересня Звитяги українських військових стали можливі завдяки тій зброї, яку Захід надає Україні, підкреслив Остін, зокрема установки HIMARS та ракети HARM.