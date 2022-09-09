У Празі Остін зустрівся зі своєю колежанкою, міністеркою оборони Чехії Яною Черноховою. Міністри обговорили подальшу підтримку України та те, як США допоможуть зміцнити східний фланг НАТО. Деталі візиту розповідає кореспондент Радіо Свобода у Празі Сашко Шевченко.
Ллойд Остін у Празі: США бачать успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині
Очільник Пентагону Ллойд Остін визнав успіхи ЗСУ на Херсонщині та на Харківщині. Про це він заявив у Празі, де перебував з візитом 9 вересня Звитяги українських військових стали можливі завдяки тій зброї, яку Захід надає Україні, підкреслив Остін, зокрема установки HIMARS та ракети HARM.