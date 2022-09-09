Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Ллойд Остін у Празі: США бачать успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині

Ллойд Остін у Празі: США бачать успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині
Embed
Ллойд Остін у Празі: США бачать успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині

No media source currently available

0:00 0:03:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Очільник Пентагону Ллойд Остін визнав успіхи ЗСУ на Херсонщині та на Харківщині. Про це він заявив у Празі, де перебував з візитом 9 вересня Звитяги українських військових стали можливі завдяки тій зброї, яку Захід надає Україні, підкреслив Остін, зокрема установки HIMARS та ракети HARM.

У Празі Остін зустрівся зі своєю колежанкою, міністеркою оборони Чехії Яною Черноховою. Міністри обговорили подальшу підтримку України та те, як США допоможуть зміцнити східний фланг НАТО. Деталі візиту розповідає кореспондент Радіо Свобода у Празі Сашко Шевченко.

Нагору
XS
SM
MD
LG