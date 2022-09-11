Зеленський повідомив про ще один звільнений населений пункт на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення українськими військами чергового населеного пункту на Харківщині.

«Ще один звільнений населений пункт. Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села», – написав Зеленський у фейсбуці.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Підрозділи ЗСУ зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області, вказав Генштаб.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».