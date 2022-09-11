200 днів масштабної війни РФ проти України – Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 11 вересня.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби війська РФ завдали 16 ракетних та 34 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Від цього постраждали 28 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Нескучне, Велика Новосілка, Дніпро та Брускінське.

«Противник продовжує зазнавати втрат. На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває у панічному настрої. Також відомо про численні санітарні втрати противника на зазначеному напрямку. За попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів. Через значні втрати в живій силі, російські загарбники планують провести так звану «мобілізацію» чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. Зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти», – розповіли у штабі.

У Генштабі кажуть: «У відповідь на успішні дії Збройних сил України російські загарбники проводять «контрзаходи».

«В населених пунктах, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей, окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. У Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ЗСУ вчергове відбили атаки армії РФ в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

«Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області», – вказує Генштаб.

Військові зазначили, що українська авіація напередодні завдала 23 удари, в ході яких було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та п’ятнадцять місць скупчення живої сили і техніки військ РФ. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

«В результаті вогневого впливу за добу уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них», – підсумовує Генштаб.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Розпочалася двохсота доба війни РФ проти України.