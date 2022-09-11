США можуть дозволити передачу літаків МіГ Україні – Гербст

Невдовзі Сполучені Штати можуть ухвалити позитивне рішення щодо передачі бойових літаків радянського зразка МіГ-29 Україні. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві заявив директор Євразійського центру Atlantic Council, експосол США в Україні Джон Гербст.

За словами дипломата, він з групою американських експертів наголошував на необхідності включення цих винищувачів в пакет військової допомоги для України ще з березня.

Гербст каже: раніше політика американської влади була «боязкою», тому жодних поставок авіації не було. Тепер ситуація може змінитися.

«Я думаю, що невдовзі може може бути позитивне рішення по МіГам, я чую про це. Тож я вважаю, що це хороший крок. Але раніше адміністрація знову була надто боязкою, щоб відправити МіГи, оскільки вважала, що це спровокує Росію», – зазначив Гербст.

Раніше США відмовили в передачі МіГів, однак дипломат нагадує: США вже змінювали позицію щодо озброєння, яке вона раніше не збиралася відправляти в Україну. Саме така ситуація цього разу склалася з радянськими літаками, впевнений Гербст.

«Це модель, яку ми бачили знову і знову: вони кажуть «ні», тому що бояться, а потім кажуть «так». Добре, що вони нарешті сказали «так». Але погано, що їм знадобилися місяці, щоб це сказати», – додав він.

Крім того, через деякий час можна очікувати, що США вирішить передати Україні американські винищувачі, вважає Джон Гербст. Однак таке рішення не буде швидким і може зайняти близько пів року.

«Я думаю, що врешті-решт ми побачимо, що Америка постачатиме свої власні вдосконалені літаки, такі як F-15 та F-16, але їм, ймовірно, знадобиться шість або вісім місяців, щоб ухвалити це рішення», – каже Гербст.

Після російського вторгнення 24 лютого Україна, яка не є членом НАТО, звернулася до західних союзників із проханням надати їй бойові літаки на тлі повітряної переваги Росії у повномасштабній війні.

Серед обговорюваних варіантів, зокрема – передача Україні радянських МіГ-29, якими можуть керувати українські пілоти, в обмін на передачу країнам-власникам американських літаків-винищувачів F-16 чи інших сучасних літаків. Країнами-членами НАТО із наявністю на балансі МіГ-29 раніше називали Польщу, Словаччину та Болгарію.