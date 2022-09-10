«Україна ніколи не була і не буде частиною Росії» – Моравецький після візиту в Київ

Голова уряду Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі й переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським висловив переконання, що українське військо, український народ здобудуть перемогу в протистоянні з Росією.

«Шість місяців війни підтверджують, що Україна ніколи не була і не буде частиною Росії», – зазначив Моравецький на своїй сторінці у фейсбуці, наголосивши при цьому, що українці у війні «відстоюють свою незалежність, і водночас майбутнє всієї Європи».

«Це майбутнє має бути вільним від російського імперіалізму і колоніалізму, від шантажу і палаючих жадобою завоювання власників Кремля», – наголосив польський прем’єр.

На думку Матеуша Моравецького, «поляки показали всьому світові, що досконало розуміють ситуацію в Україні та її потреби». Політик закликав «якомога швидше виконати взяті ЄС зобов’язання, тобто переказати обіцяні кошти, надати гуманітарну підтримку українським біженцям (також і поза межами України) і подальші поставки зброї».

Матеуш Моравецький висловив вдячність Володимирові Зеленському за підтримку Польщі «у війні з енергетичною кризою... Цей візит має нам допомогти боротися з цінами енергії в Польщі».

«Я вірю, що завдяки нашим спільним зусиллям ми виграємо у цьому зіткненні цивілізації свободи з імперією брехні, зла і варварства», – наголосив голова уряду Польщі.

Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. У відповідь на російську агресію Євросоюз ухвалив уже сім пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. При цьому Росія припинила постачання до низки країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.