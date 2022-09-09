Зеленський зустрівся з президентом Латвії і прем’єром Польщі, які прибули в Київ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Латвії Егілсом Левітсом і прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, які прибули з візитом до України.

Голова держави подякував партнерам за допомогу в розблокуванні макрофінансової допомоги, зокрема першої її частини в обсязі 5 мільярдів євро, а також за просування позиції України в ЄС, повідомила пресслужба Зеленського.

«Вони зробили амбітні кроки щодо допомоги Україні в питанні надання нам статусу кандидата в члени ЄС. Ми й далі працюватимемо на цьому рівні й робитимемо все, щоб ми зі свого боку виконали зобов’язання, а вони зі свого боку зробили все, щоб цього року ми відкрили робочий діалог про майбутній конкретний вступ України у Європейський союз», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна сьогодні здобула підтримку Латвії та Польщі щодо санкційної політики стосовно Росії.

«Ми сьогодні обговорили важливий аспект щодо візових обмежень для туристів з РФ у «недружню», як вони кажуть, Європу. Мені здається, це абсолютно справедливе рішення. Ми сьогодні говорили про те, що маємо об’єднати коло таких країн, і воно має розширюватися, щоб Росія відчувала ціну за цю війну», – сказав голова держави.

Крім того, як йдеться в повідомленні, під час зустрічі були порушені «важливі енергетичні питання».

«Ми зацікавлені в тому, щоб Україна могла допомогти Польщі, і робимо все, щоб найближчим часом ми знайшли відповідь на майбутні енергетичні ризики», – заявив Зеленський.

Зі свого боку, Егілс Левітс зауважив, що Латвія і Польща – друзі України й завжди залишатимуться на боці українського народу, який зараз б’ється не тільки за свою свободу, а й за всю Європу і весь вільний світ.

Матеуш Моравецький, за повідомленням пресслужби президента, зазначив, що Польща разом з країнами Балтії «чи не найактивніше у Євросоюзі» спілкуються з Європейською комісією щодо фінансової підтримки України та продовження політики санкцій проти держави-агресора.

«Ці санкції посилюватимуться і з кожним місяцем будуть боліснішими для російської економіки», – наголосив він.

Прем’єр-міністр Польщі також відзначив просування українських Збройних сил на Харківщині.

«Я вірю, що Україна переможе. Що військова і фінансова допомога буде ефективною для остаточної перемоги», – цитує пресслужба українського президента слова Моравецького.