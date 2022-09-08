Естонія, Латвія, Литва та Польща закривають в’їзд для росіян із 19 вересня

Естонія закриває з 19 вересня в’їзд для громадян Росії, у тому числі тих, хто має шенгенські візи, які були видані третіми державами, повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу на пресконференції у четвер. За його словами, також заборону на в’їзд для росіян із шенгенськими візами вводять Литва, Латвія та Польща.

Нові правила почнуть діяти у ніч із 18 на 19 вересня.

Рейнсалу заявив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не зачепить людей, які хочуть відвідати країну з метою зустрічей із родичами та «з інших гуманітарних причин».

11 серпня Естонія оголосила про закриття кордону для росіян із шенгенськими візами, виданими країною. При цьому діятимуть винятки для осіб, які працюють у дипломатичному представництві, для тих, чия робота пов’язана з міжнародними перевезеннями та чиє прибуття пов’язане з гуманітарними причинами чи відвідинами родича, який живе в Естонії, а також тих, хто має право на вільне пересування ЄС.

На тлі масштабного вторгнення РФ в Україну країни, які межують з Росією, зажадали від Європейської комісії вжити заходів для обмеження в’їзд російських туристів. Однак на зустрічі міністрів країн ЄС у Празі 1 вересня угоди досягти не вдалося, натомість Євросоюз домовився скасувати угоду про спрощений візовий режим з Росією. Це ускладнить видачу віз росіянам. Також візи подорожчають удвічі.