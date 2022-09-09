Моравецький у Києві: чи здолає черги на кордоні «план Маршалла» для України?

(Рубрика «Точка зору»)

У той час як протягом трьох останніх днів на авторитетному Міжнародному економічному форумі у польському Карпачі 4,5 тисячі учасників із Євросоюзу і цілого світу обговорювали «план Маршалла» для відновлення України, величезні черги вантажівок на українсько-польському кордоні набули характеру загрози економічній безпеці обох держав.

Збереження такої ситуації може призвести до колапсу постачань критично необхідних товарів в Україну, а також нашого експорту через територію РП.

Найбільша проблема склалася на міжнародному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» , де черга з вантажівок з українського боку розтягнулася на понад 50 кілометрів.

, де черга з вантажівок з українського боку розтягнулася на понад 50 кілометрів. На іншому пункті – «Рава Руська – Гребенне» станом на 21 годину 8 вересня черга простягалася на 32 км.

станом на 21 годину 8 вересня черга простягалася на 32 км. Водії змушені простоювати в черзі від 5 діб і навіть часом до двох тижнів без санітарних умов, належного харчування і відпочинку.

І це вже після вжитих раніше заходів, зокрема припинення пропуску в пункті «Ягодин-Дорогуськ» легкових автомобілів, що мало на меті зменшити потік та прискорити проходження вантажів в обидві сторони.

Тимчасом економічно невиправдане збільшення часу доставки та зростання витрат на пальне суттєво впливають в кінцевому результаті як на вартість доставки, так і на ціну самих товарів.

Доходить до того, що ставка фрахту, наприклад від Львова до прикордонного польського міста Медика (відстань 90 км) сягає 2 тисяч євро, тоді як з Медики до Берліна, який розташований у 10 разів далі, лише 1,2 тисячі євро.

Протест польських перевізників

5 вересня пункт «Ягодин» був повністю заблокований для руху в обидва боки польськими перевізниками з боку Дорогуська (за винятком пасажирських автобусів), на той час у черзі перебувало понад 2,6 тисяч вантажних машин.

Польська сторона вимагає дотримання умов угоди, досягнутої між Польщею та Україною щодо пропуску польських порожніх вантажівок, які повертаються з нашої держави взамін на скасування міжнародних дозволів для українських перевізників (що дозволило, зокрема, вирішити проблему дефіциту пального).

Завдяки цій угоді протягом останніх кількох тижнів авто, які везли до України гуманітарну допомогу та різні товари, могли швидко повернутися до Польщі після розвантаження. Тепер їм також доводиться стояти у багатокілометрових чергах, оскільки їх блокують українські водії.

Пропускаються лише цистерни, які повертаються після доставки палива. Хоча саме для цього й вивільнялася від легкових автомобілів окрема смуга.

В результаті час на транспортування товарів з Польщі до Україні разом із поверненням пустого вантажного транспорту зріс щонайменше вдвічі.

Крім того, польські водії скаржаться на поведінку українських, нарікаючи навіть на погрози, бійки та пошкодження транспорту.

Власник транспортної фірми та речник протестного комітету польських водіїв Марек Оклінський озвучив основну вимогу: пропускати всі порожні фури «зеленою» смугою без черги.

«Ми хочемо допомогти Україні, але ми також повинні бути в змозі надавати транспортні послуги, щоб наші компанії розвивалися. Інакше нам нічого не залишиться, як закрити наші операції та дозволити нашому ринку бути переповненим компаніями зі сходу», – зазначають польські перевізники, які у найгіршому випадку не виключають навіть повного перекриття кордону, що вплине і на переміщення пального.

Проблеми українських водіїв

У свою чергу, українські водії нарікають на вкрай незадовільний темп роботи польських служб, які здійснюють митний та особливо санітарний, фітосанітарний і ветеринарний контроль, при цьому взагалі не працюючи вночі й у вихідні дні.

Через це, маючи перевагу в часі внаслідок позачергового повернення порожніх автівок та водночас гальмування проходження контролю українських вантажівок, польські перевізники могли здійснювати більше рейсів за той самий час.

З претензією до польських санітарних і ветеринарних служб погоджуються і самі поляки, також вимагаючи запровадження цілодобового режиму їхньої роботи.

Водії вимагають запровадження цілодобового режиму роботи польської фіто-санітарної служби

Однак ця проблема пов’язана з недостатньою кількість смуг пропуску та службовців, адже раніше українське збіжжя вивозилося морським шляхом, тепер же величезна кількість фур везе зерно через Польщу.

Натомість, польські службовці скаржаться, що українці нерідко прибувають на контроль без належно оформлених документів, необхідних для безпечного ввезення продукції на територію Європейського Союзу, що також суттєво затримує рух.

Вслід за польськими, українські водії також погрожують перекрити дорогу Ковель-Ягодин та озвучують свої вимоги, звертаючись до президента України:

створити в Ягодині накопичувальний термінал,

облаштувавши побутові умови для перебування та відпочинку водіїв,

запустити електронну чергу:

а контроль за її дотриманням покласти на Нацполіцію;

вирішити проблему ветеринарного та митного оформлення, яку, на їх думку, польська сторона створює навмисно,

а також не допустити повернення процедури видачі міжнародних дозволів на перевезення.

Натомість, польські митники відкидають звинувачення у зниженні темпів роботи, при цьому неофіційно визнаючи, що останнім часом знову запровадили ретельніші перевірки українських вантажівок, вимоги щодо яких були послаблені після 24 лютого.

«На жаль, цим почали користуватися наші східні сусіди. У перевезених вантажах було не лише те, що було заявлено в паперах. Тому довелося повернутися до більш детальної перевірки товару», – каже співрозмовник одного з польських видань.

Як подолати проблему на кордоні

Так чи інакше, дається взнаки застаріла проблема елементарної нехватки достатньої кількості пунктів пропуску, яких для безперешкодного руху не вистачало і раніше.

Ще до масштабного російського вторгнення час перетину кордону навіть для легковиків та автобусів часом міг складати 8-12 годин.

Нині ж кількість великовагових транспортних засобів, які прямують до кордону, взагалі є разюче непропорційною до пропускної спроможності наявних пунктів пропуску.

Ще до входження Польщі у ЄС кількість ППК із Німеччиною була вдвічі більшою, аніж зараз з Україною

Для вирішення проблеми на урядовому рівні вже досягнута домовленість щодо відкриття ще одного пункту пропуску, який тимчасово буде використовуватися для виїзду порожнього вантажного транспорту.

Вже від 7 години ранку 9 вересня 2022 року перші такі вантажівки масою понад 7,5 тон почали пропускатися в польську сторону через інший волинський прикордонний перехід «Зосин-Устилуг».

Однак повністю це проблему не вирішить.

Для порівняння, ще до входження Польщі у ЄС кількість пунктів перетину кордону з Німеччиною була вдвічі більшою, аніж зараз між Україною та Польщею. Тобто виходом є побудова достатньої кількості нових переходів та запуск вже існуючих на повну цілодобову потужність.

Таким чином, ситуація на кордоні України з Польщею стала справжньою перевіркою дієвості виконання декларацій про зближення держав не лише у політичній та військово-безпековій, а й економічній сфері.

ситуація на кордоні України з Польщею стала справжньою перевіркою дієвості виконання декларацій про зближення

Емоції перевізників та водіїв з обох сторін зрозумілі. Однак на рівні урядів та безпосередніх виконавців на місцях, як видається, необхідно відмовитися від взаємних претензій та «італійських страйків», зосередившись на вчасних продуманих рішеннях та спільному дієвому контролі на усіх проблемних етапах українсько-польських перевезень.

Будемо сподіватися, що розв'язанню кризи на кордоні сприятимуть також домовленості, ухвалені під час сьогоднішнього (9 вересня 2022 року) візиту в Україну прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Як наголосив речник польського уряду Пьотр Мюллер: «Обговорюватимуться важливі справи».