На одному з пунктів на польському кордоні почали пропускати порожні вантажівки на виїзд з України

У пункті пропуску «Устилуг-Зосін» у п’ятницю з 8:00 почали пропускати порожні вантажні транспортні засоби на виїзд з України, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Таких домовленостей досягнуто між Головними прикордонними уповноваженими України та Польщі. Ці заходи мають сприяти вирішенню питання з рекордними чергами, які через блокування польськими перевізниками утворилися перед пунктом пропуску «Ягодин-Дорогуськ», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ рекомендують водіям порожніх вантажівок обирати для виїзду до Польщі пункт пропуску «Устилуг-Зосін».

«Змін щодо руху через цей пункт пропуску легкових автомобілів та автобусів і вантажних транспортних засобів вагою до 7,5 тонни не відбулося», – вказали у відомстві.

За даними ДПСУ, минулої доби 23 тисячі громадян перетнули кордон з Польщею.

До України за минулу добу прослідували 34 тисячі людей, майже 31 тисяча з них – громадяни України. Оформлено 90 вантажівок з гуманітарною допомогою.