Черги на десятки кілометрів: чому вантажівки стоять тижнями на кордоні з Польщею, і як цьому зарадити?

ЛЬВІВ ‒ Українські перевізники простоюють у черзі 7-10 днів, щоб перевезти вантаж у європейські країни через українсько-польський кордон. Така ситуація спостерігається вже не перший місяць. Чим це викликано? Чому далекобійникам доводиться більше тижня жити в машині? Які шляхи подолання проблеми?

У Львівській області черга з вантажних автомобілів сягає від 10 до 35 км.

У Волинській області до пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» у черзі, яка розтягнулась на понад 50 км, більше 2500 фур.

Другий день на польському боці страйкують перевізники Польщі.

Черги вантажних автомобілів є на в’їзд вантажного транспорту з Польщі в Україну, але значно менші.

У Новояворівську, а це за майже 35 км до пункту пропуску «Краковець-Корчова», уже стоять фури. Така ж ситуація тут була і місяць тому.

Водій зі Львова Максим працює перевізником із 2010 року. Він розповідає, що черги вантажного транспорту були на в’їзд в Україну чи виїзд з України завжди, але стояти доводилось один-три дні.

Фактично, одна поїздка виходить у місяць

«Таких великих черг, як є зараз, у час війни, я не пригадую. Вже стою 10 днів, а я ще навіть не заїхав у термінал. Ще там буду день, а може півтори. Поки розвантажусь у Польщі, розмитнюсь, завантажусь, а ще є режим роботи, коли ти мусиш відпочивати 45 годин.

Назад повертаєшся в Україну і там теж черги, хоч не такі. Фактично, одна поїздка виходить у місяць. Стоїш на узбіччі, в полі, немає ніяких умов. Все беру зі собою: і газ, і ліхтарик, і воду, і їжу. Тут місцеві люди возять воду і можна замовити їжу», ‒ розповідає Максим.

Транспорт, який перевозить небезпечний вантаж або той, що швидко псується, проїжджає окремою чергою. Для прикладу, майже добу стояла фура, яка везла в Європу коней. Хоч машину пропустили пріоритетною чергою, але після проходження митного контролю на українській стороні, водій більше 5 годин чекав, щоб його пропустили на польський пункт «Корчова».

Польська сторона не бере машин

«Ось я заїхав о восьмій годині, пройшовши весь контроль на українській стороні. А зараз ‒ перша дня. Як зупинився ‒ все. Польська сторона не бере машин. Тупо стоїш і дивишся, що ось-ось може почнуть пропускати. Але ні. Поки в Польщу заїдеш, пройдеш контроль, робочий час закінчиться», ‒ говорить водій Євген.

Проблема з перевезенням триває місяцями

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України експорт та імпорт товарів Україна здійснює автомобільними і залізничними шляхами, оскільки не функціонують авіаперевезення, заблоковані морські шляхи. Відтак зріс перелік товарів, які фурами експортує Україна і які підлягають ветеринарному і санітарному контролю. Це сповільнює процес пропуску машин, до того ж зросла і чисельність самого вантажного транспорту.

Здійснюємо оформлення близько 300-350 вантажних автомобілів за добу у напрямку з України

«Протягом останнього місяця стоїть до тисячі вантажівок у черзі, які мають намір виїхати у Польщу. Сьогодні ‒ близько 650.

Ми здійснюємо оформлення близько 300-350 вантажних автомобілів за добу у напрямку виїзду з України. На оформлення прикордонною і митною службами порожнього автомобіля йде до 10 хвилин.

Вантажно-транспортні засоби, що переміщують вантажі, які підлягають додатковому виду контролю, а це фітосанітарному, санітарному, ветеринарному, то такий транспортний засіб оформляється довше», ‒ пояснює Сергій Веретільник, начальник відділення інспекторів прикордонної служби «Краковець».

З 1 вересня змінений рух вантажного транспорту на пунктах пропуску з українського боку на українсько-польському кордоні. Зокрема, «Ягодин» пропускає лише вантажні машини, у «Краковці» збільшили кількість смуг для фур. Але це, суттєво, не змінило ситуацію зі зменшення черг.

Один стаціонарний великий рентген був на польській стороні, так і залишився

«Як були на польському пункті пропуску дві ваги, на яких мусять зважати кожну машину, так вони є. Один стаціонарний великий рентген був на польській стороні, так і залишився один. Він працює на повну потужність, на межі можливого. Треба доставляти і ваги, і рентген апарат. Треба комплексно перебудовувати інфраструктуру», ‒ наголосив фахівець з логістичних питань Ростислав Базилевич.

Українські митники і прикордонники на пункті пропуску «Краковець» наголошують, що можуть пропускати з України більшу кількість машин.

Польській стороні відома наша ситуація

«Українська сторона може забезпечити на митному постовому пункті «Краковець-Корчова» пропуск 350 машин за 12 годин, за добу ‒ це 700. Відповідно, зменшилась би черга. Польській стороні відома наша ситуація, яка є з чергами», ‒ говорить Віталій Богдан, головний державний інспектор митного відділу у пункті пропуску «Краковець».

Перевізники втрачають гроші

Щодня українські перевізники через черги вантажного транспорту, тобто простій машин, не отримують прибуток, в середньому ці непрямі видатки становлять близько 400 євро з однієї вантажівки. Тобто, таку суму може заробляти на перевезенні фура у день. Ростислав Базилевич розповів, що зросли витрати на пальне, добові для водія.

Інфраструктура не відповідає потребам і збільшенню транспортного потоку

«Проблеми з перевезенням почались із початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України. До цього багато автомобілів їздили у Литву, Латвію, Естонію через пункти пропуску з Білоруссю, туди ж їхали машини з товаром на Росію.

Всі перевезення переключились на західний кордон. Транспортний потік зріс у п’ять разів, за моїми підрахунками. Пункти пропуску неспроможні пропустити таку кількість машин.

Мала пропускна спроможність: занадто мало працівників на польській стороні, там є проблеми з ветеринарами, які запустили цілодобову роботу, але їх мало, вони тихо страйкують, бо незадоволені зарплатою, тому повільно пропускають транспорт. Інфраструктура не відповідає потребам і збільшенню транспортного потоку», ‒ розповідає Ростислав Базилевич.

5 вересня польські перевізники у Польщі розпочали страйк перед пунктом пропуску «Дорогуськ-Ягодин» на українсько-польському кордоні. Вони перекрили трасу і обмежили рух транспорту. Щогодини пропускають по дві вантажівки: одну з товаром і одну порожню. Через що рух сповільнився і з українського боку черга фур сягає понад 50 км у бік Польщі.

Водії вимагають:

щоб був н алагоджений польською стороною цілодобовий фітосанітарний і ветеринарний контроль ,

, щоб українська сторона пропускала поза чергою порожні фури.

Слід вирішувати питання з відкриттям нових пунктів пропуску

«Кроки, які може вчинити влада для покращення ситуації з перевезеннями, є короткострокові і довгострокові. Можна, окрім «Ягодина» інші пункти зробити пропускними лише для вантажного транспорту. Також щоб полегшити життя водіям, потрібно якнайшвидше створити спеціальні стоянки, місця для очікування. Важливо вирішувати питання з відкриттям нових пунктів пропуску на західному кордоні», ‒ говорить Левко Прокіпчук, експерт з питань митного законодавства.

До кінця року, як повідомили Радіо Свобода у Львівській Військовій адміністрації, перед пунктами пропуску «Шегині», «Рава-Руська» і «Краковець» почнуть працювати стоянки для вантажного транспорту і запровадять електронну чергу.