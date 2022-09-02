Ажіотаж на ринку пального в Україні зник – Мінекономіки

У Міністерстві економіки повідомили, що за пів року від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна в 12 разів наростила імпорт пального, ажіотажу на ринку вже немає.

«Якщо в березні було імпортовано 58,8 тис тонн бензину, дизельного палива та скрапленого газу, то в серпні – 709,5 тис тонн», – повідомли у відомстві.

Перший віцепрем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко додала: «Якщо в березні ми завозили в середньому на добу 827 тонн бензину та 1,4 тис тонн дизпалива, то в серпні – 4,2 тис та 16,9 тис тонн відповідно. На ринку бачимо поступове накопичення запасів нафтопродуктів завдяки постійному зростанню обсягів імпорту. Саме тому сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС відсутні черги, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання. За прогнозами споживання у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тис. тонн пального. Ми імпортуємо більші обсяги, що дозволяє в повній мірі забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту».

За даними Мінекономіки, согодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива Україна отримує з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща.

Дефіцит пального на АЗС в Україні виник наприкінці квітня і протримався ще деякий час, поки Україна не налагодила імпорт.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині. Також внаслідок російських авіаобстрілів було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.