Рада ЄС затвердила скасування спрощеного візового режиму для росіян

У п’ятницю, 9 вересня, Рада Європейського союзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із Росією, йдеться насайті Ради ЄС.

На громадян Росії поширюватимуться загальні правила візового режиму. Візовий збір для громадян Росії тепер складатиме 80 євро замість 35, термін видачі віз збільшиться до 15 днів, а в окремих випадках – до 45.

Як очікується, рішення набере чинності 12 вересня.

З 19 вересня в’їзд для росіян закривають країни Балтії та Польща. Заборона стосується осіб, які подорожують з туристичними візами, і не поширюється на охочих відвідати країну для зустрічі з родичами та «з інших гуманітарних причин».

На практично повній забороні в’їзду росіян до ЄС наполягає Україна. Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити країну відчути ціну війни, вважає президент Володимир Зеленський.