Грузія щодня відмовляє у в’їзді десяткам росіян – ЗМІ

Грузія посилила контроль на кордонах, збільшивши число відмов для в’їзду в країну громадянам Росії. Про це «Агентству» повідомив директор фонду «Вільна Росія» на Південному Кавказі Єгор Куроптєв.

За його словами, посилення Грузією заходів на кордоні спостерігається кілька тижнів. Якщо раніше кількість відмов у перетині кордону росіянами була невелика, то тепер, за даними фонду «Вільна Росія», на кордоні не пропускають по кілька десятків росіян на день.

«Не має значення ані професія, ані факт проживання в Грузії, ані наявність контракту на оренду житла. Якщо немає документа на проживання, посвідки, то жодні інші документи не є гарантією в’їзду до Грузії для російських громадян», – повідомив Куроптєв.

Він уточнив, що серед тих, кому відмовили у в’їзді останнім часом, є активісти, журналісти та юристи, які мешкають у Грузії або приїхали в країну з Росії з міркувань безпеки.

З відмовами у в’їзді стикаються і ті, хто їде автотранспортом до Грузії з Туреччини.

Напередодні стало відомо про те, що в Грузію не пустили, Дмитра Алешковського, співзасновника медіа-організації «Такие дела».

Раніше у в’їзді до Грузії відмовили російським опозиціонерам Любові Соболь, Дмитру Гудкову, журналістам Іллі Азару, Давиду Френкелю, Михайлу Фішману, учасниці Pussy Riot Ользі Борисовій (вона пізніше змогла повернутися в країну) і активістці Інсі Ландер (вона два тижні була в нейтральній зоні на російсько-грузинському кордоні, після чого змогла вилетіти через Грузію до Литви).