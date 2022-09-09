Голова місії ООН в Україні звинуватила Росію у недопуску до військовополонених

Голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер звинуватила Росію у відмові надати доступ до військовополонених, заявивши про докази жорстокого поводження та тортур українських бранців.

«Російська Федерація не надала доступ до військовополонених, які утримуються на її території або на території, яка перебуває під її окупацією», – заявила Богнер на пресконференції в Женеві 9 вересня.

«Це особливо тривожно, оскільки ми задокументували, що військовополонені, які перебувають в руках Російської Федерації і утримуються збройними силами РФ чи пов’язаними із нею збройними формуваннями, зазнавали тортур і жорстокого поводження», – додала вона.

Росія неодноразово заперечувала, що катувала чи жорстоко поводилася із військовополоненими, захопленими після початку вторгнення в Україну 24 лютого.

Відповідно до Женевських конвенцій ООН 1949 року, які підписали Росія та Україна, тортури, умисне заподіяння каліцтв, вбивство військовополонених, навмисне завдання ударів по цивільному населенню та масштабне знищення майна без військової необхідності – все це кваліфікується як військові злочини.

Київ заявляє, що з початку вторгнення розпочато розслідування щодо приблизно 32 тисяч ймовірних військових злочинів, у тому числі тортур та жорстокого поводження з військовополоненими.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 9 вересня заявив, що не може коментувати заяву ООН, оскільки російська влада не має достатньої інформації про те, на чому ООН ґрунтує свої твердження.