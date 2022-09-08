ООН відправить місію для розслідування вибуху в Оленівці – заступниця генсекретаря

Місія ООН «найближчими днями» відвідає окуповану Оленівку, де внаслідок вибуху 29 липня загинули 53 українських військовополонених. Про це на засіданні Ради безпеки 7 вересня заявила заступниця Генерального секретаря ООН із політичних питань і Розмарі ДіКарло.

«Розвідувальна місія до Оленівки найближчими днями буде розглядати інцидент 29 липня, в якому загинуло 53 українських військовополонених. Ще від 75 до 130 отримали поранення. Голова місії, генерал-лейтенант Карлос Альберто де Сантос-Круз, їде з командою старших службовців і експертів. Місія мусить виконати своє завдання без будь-яких перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів», – заявила вона.

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ДіКарло назвала «конструктивним» підхід Росії і України і висловила надію на подальшу підтримку. Вона знову вказала на те, що представники Міжнародного комітету Червоного хреста та Моніторингової місії з прав людини ООН повинні мати доступ до всіх затриманих у зв’язку з бойовими діями.

«Це передбачає також доступ до місць утримання українських військовополонених у РФ. Обидві сторони конфлікту мусять повністю дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом», – заявила вона.

ДіКарло також привітала роботу сторін над проведенням обмінів полоненими.

На Донеччині 2 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими.

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У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну.

Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові. Втім, за даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл.