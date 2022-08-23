У ООН «занепокоєні» намірами Росії судити військовополонених у Маріуполі

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини прокоментував наміри Росії влаштувати «суд» над українськими військовополоненими – текст заяви отримала редакція Радіо Свобода.

«Ми занепокоєні повідомленнями про те, що Російська Федерація та пов’язані з нею озброєні групи в Донецьку планують — можливо, в найближчі дні — судити українських військовополонених на так званому «міжнародному трибуналі» в Маріуполі», – заявила речниця комісара Равіна Шамдасані.

Вона послалася на фотографії та відео в медіа та соціальних мережах, на яких видно металеві клітки у філармонії Маріуполя. Шамдасані нагадала, що міжнародне право забороняє притягати полонених за участь у бойових діях або за законні воєнні дії під час конфлікту.

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«Якщо військовополонених обвинувачують у скоєнні злочинів, вони мають право на належний судовий процес та гарантії справедливого судового розгляду. Вирок чи покарання можуть бути винесені щодо них лише неупередженим і незалежно сформованим судом. Ми нагадуємо, що міжнародне гуманітарне право забороняє формувати суди спеціально для засудження військовополонених, і що навмисне позбавлення військовополоненого прав на справедливий і нормальний судовий розгляд є воєнним злочином», – заявила вона.

Крім того, представниця офісу Верховного комісара вказала на те, що полонені не мають доступу до незалежних спостерігачів, що наражає їх на ризик катування.

«Офіційні особи Російської Федерації та члени пов’язаних озброєних груп також робили тривожні публічні заяви, називаючи українських військовополонених «воєнними злочинцями», «нацистами» та «терористами», тим самим підриваючи презумпцію невинуватості», – зазначила Шамдасані.

Вона закликала Росію надати незалежним спостерігачам доступ до українських військовополонених.

В тимчасово окупованому Маріуполі, за даними ЗМІ, готуються провести суд над бійцями полку «Азов», який у серпні в Росії заборонили і визнали терористичною організацією. На початку серпня російське видання Life опублікувало відео з філармонії Маріуполя, де для суду побудували металеві клітки.

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.