Щонайменше 1000 дітей із Маріуполя незаконно передані російським сім’ям – МЗС

Росія продовжує викрадати дітей з окупованої території України і організовувати їх незаконне усиновлення, повідомляє Міністерство закордонних справ України 23 серпня.

«Лише за інформацією Управління з питань сім’ї та дитинства міста Краснодар, понад 1000 українських дітей із захопленого російською армією Маріуполя були незаконно передані стороннім особам в Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї; іще понад 300 дітей нині утримуються в спеціалізованих закладах Краснодарського краю», – повідомляє відомство.

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МЗС вказує на те, що Росія грубо порушує Женевську конвенцію про захист цивільних, а також Конвенцію про права дитини. Воно закликало міжнародну спільноту, зокрема, ООН, засудити злочини Росії проти дітей і вжити заходів для їх припинення.

«Усі українські діти, які були незаконно переміщені на територію Росії, мають бути повернуті до їхніх батьків або законних опікунів», – йдеться в заяві.

Станом на 29 липня Національне інформаційне бюро ідентифікувало 5 600 дітей, яких примусово депортували до Росії.