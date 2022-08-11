МЗС Росії виступило проти того, щоб Швейцарія представляла інтереси України в РФ

Москва відхилила план Києва, щоб Швейцарія представляла інтереси України в Росії, заявивши, що більше не вважає Швейцарію нейтральною країною.

11 серпня речник російського Міністерства закордонних справ Іван Нечаєв заявив, що Швейцарія звернулася до Москви з проханням дозволити представляти інтереси України, але Росія відмовила у цьому запиті.

«Ми дуже чітко відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави і не може виступати ані посередником, ані представником, – сказав Нечаєв. – Берн приєднався до незаконних санкцій Заходу проти Росії».

Нечаєв додав, що Швейцарія також не може представляти інтереси Росії в Україні.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в країну 24 лютого.

10 серпня Київ звернувся до Швейцарії з проханням представляти його інтереси в Росії для захисту українських громадян. На цей крок потрібна згода Москви.

Швейцарія має довгу історію таких домовленостей, зокрема представляючи інтереси США в Ірані, інтереси Ірану в Саудівській Аравії, інтереси Росії в Грузії та інтереси Грузії в Росії.

Швейцарія приєдналася майже до всіх санкцій, які Європейський союз запровадив проти Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.