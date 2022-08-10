Швейцарія представлятиме інтереси Києва в Росії для допомоги незаконно вивезеним українцям – МЗС

Міністерство закордонних справ уклало домовленість із владою Швейцарії щодо представництва інтересів України в Росії, повідомив речник відомства Олег Ніколенко 10 серпня.

За його словами, МЗС докладає «максимум зусиль» для захисту інтересів українських громадян у Росії.

«Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів», – повідомив Ніколенко.

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Водночас він вказав на те, що українські дипломатичні установи в Росії відсутні.

«На доручення Президента України МЗС досягло принципової домовленості із Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги», – додав речник.

Деталі такого представництва визначатиме двостороння угода. Водночас, як нагадує Ніколенко, за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, Росія має надати свою згоду на представлення Швейцарією інтересів України на її території. МЗС планує повідомити деталі по завершенні цього процесу.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен 13 липня звинуватив Росію в примусовій депортації від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців із захоплених нею територій на сході та півдні країни.

У своїй заяві він закликав Росію припинити цю діяльність, яка, за його словами, порушує Женевські конвенції.

Раніше у Росії заперечували насильне вивезення українців. Зокрема, про це заявляв у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН. Водночас він визнав вивезення понад 600 тисяч людей до Росії станом на початок квітня.