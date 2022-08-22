Верещук розповіла про вдало проведену евакуацію людей з окупованої частини Харківщини

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 22 серпня відбулася вдала гуманітарна операція щодо евакуації людей з непідконтрольної частини Харківської області.

«Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти», – повідомила вона у Telegram.

Верещук відзначила участь у цьому процесі керівництва Харківської ОВА та волонтерських організацій.

Влада України неодноразово повідомляла про випадки загибелі людей в евакуаційних колонах та насильницьке вивезення українських громадян в РФ. Росія, попри численні докази, заперечує злочини та атаки проти цивільних.