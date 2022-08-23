Україна подала низку термінових вимог до ЄСПЛ щодо захисників «Азовсталі», повідомляється у спільній заяві Мін’юсту та Міністерства закордонних справ.

«23 серпня Україна подала низку нових термінових вимог у порядку Правила 39 Правил ЄСПЛ щодо забезпечення права на життя та заборону катування.. стосовно українських захисників «Азовсталі», які, самовіддано тримаючи оборону до останнього, потрапили до полону російських окупантів. Україна також вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих «трибуналах» та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками», – йдеться у заяві.

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Окремо Україна звернулася до ЄСПЛ з вимогою змусити Росію надати інформацію щодо утримання та медичного забезпечення, якого потребують українські військовополонені.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій, тому у разі потрапляння в полон, вони отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі Женевської конвенції.

«Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення РФ та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини», – сказав міністр.

Ці вимоги подані в межах міждержавної справи «Україна проти Росії» щодо порушення прав людини.

У травні після кількох місяців оборони Маріуполя кілька сотень українських бійців взяли в полон. Як наголошували у спільній заяві сили безпеки та оборони, така «операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом», альтернативи на кшталт екстракшн не було, а вибір був між операцією з порятунку (згода на полон) і загибеллю на «Азовсталі».

Російська сторона кілька разів заявляла про намір судити бійців українського добровольчого полку «Азов», які, серед інших, були захисниками Маріуполя.

Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що перший «трибунал» над українськими військовими у Маріуполі організують до кінця літа.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти на 24 серпня готують у Маріуполі показовий «суд» над українськими військовополоненими.