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Північна Корея проголосила себе ядерною державою – ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин, виступаючи на сесії північнокорейського парламенту, заявив, що ядерний статус країни тепер «незворотний»

Верховні народні збори Північної Кореї ухвалили закон про ядерну зброю, що дозволяє його превентивне використання для оборони від зовнішнього нападу. Про це повідомляє агенція France-Presse з посиланням на державні іранські ЗМІ.

«Якщо система командування та контролю національних ядерних сил перебуває під загрозою нападу ворожих сил, ядерний удар автоматично завдається негайно», – цитує агенство рішення Народних зборів КНДР.

При цьому в законі зазначається, що застосування ядерної зброї є крайнім заходом.

Лідер КНДР Кім Чен Ин, виступаючи на сесії північнокорейського парламенту, заявив, що ядерний статус країни тепер «незворотний» і дискусії про денуклеарізацію країни більше не мають сенсу.

Північна Корея ніколи не відмовиться від ядерної зброї, це – законне право КНДР на самооборону та можливість протистояти тиску США, вваажає північнокорейський лідер, слова якого перелає агенція Reuters.

Торік КНДР витратила на ядерну програму понад 640 мільйонів доларів. З початку року Північна Корея провела вже 17 пусків ракет, останній відбувся у травні.

У серпні Південна Корея запропонувала КНДР план денуклеаризації. Він передбачав надання Пхеньяну економічної та технологічної допомоги у відповідь на відмову від ядерної зброї на півострові. Однак КНДР відкинула цей план, назвавши його «дурницею».

ООН та МАГАТЕ також закликали Пхеньян відмовитися від випробувань ядерної зброї.

У 2018 році Північна Корея та США провели переговори, за підсумками яких Пхеньян заявив про припинення ядерних випробувань, залишивши за собою право зберегти зброю. Однак подальші переговори, зокрема й особиста зустріч Кім Чен Ина з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, результатів не дали, і КНДР відновила свої ядерні випробування.

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