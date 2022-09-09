Північна Корея проголосила себе ядерною державою – ЗМІ

Верховні народні збори Північної Кореї ухвалили закон про ядерну зброю, що дозволяє його превентивне використання для оборони від зовнішнього нападу. Про це повідомляє агенція France-Presse з посиланням на державні іранські ЗМІ.

«Якщо система командування та контролю національних ядерних сил перебуває під загрозою нападу ворожих сил, ядерний удар автоматично завдається негайно», – цитує агенство рішення Народних зборів КНДР.

При цьому в законі зазначається, що застосування ядерної зброї є крайнім заходом.

Лідер КНДР Кім Чен Ин, виступаючи на сесії північнокорейського парламенту, заявив, що ядерний статус країни тепер «незворотний» і дискусії про денуклеарізацію країни більше не мають сенсу.

Північна Корея ніколи не відмовиться від ядерної зброї, це – законне право КНДР на самооборону та можливість протистояти тиску США, вваажає північнокорейський лідер, слова якого перелає агенція Reuters.

Торік КНДР витратила на ядерну програму понад 640 мільйонів доларів. З початку року Північна Корея провела вже 17 пусків ракет, останній відбувся у травні.

У серпні Південна Корея запропонувала КНДР план денуклеаризації. Він передбачав надання Пхеньяну економічної та технологічної допомоги у відповідь на відмову від ядерної зброї на півострові. Однак КНДР відкинула цей план, назвавши його «дурницею».

ООН та МАГАТЕ також закликали Пхеньян відмовитися від випробувань ядерної зброї.

У 2018 році Північна Корея та США провели переговори, за підсумками яких Пхеньян заявив про припинення ядерних випробувань, залишивши за собою право зберегти зброю. Однак подальші переговори, зокрема й особиста зустріч Кім Чен Ина з тодішнім президентом США Дональдом Трампом, результатів не дали, і КНДР відновила свої ядерні випробування.