У SIPRI заявили про найвищий ризик застосування ядерної зброї з часів Холодної війни

Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів Холодної війни, вважає Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Експерти стверджують, що всі держави «ядерного клубу» – Росія, США, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та КНДР – мають намір збільшити кількість боєголовок у найближчі роки та проводять модернізацію ядерних арсеналів.

«Попри те, що торік було досягнуто значних успіхів як у галузі контролю над ядерними озброєннями, так і в галузі ядерного роззброєння, ризик застосування ядерної зброї зараз здається вищим, ніж будь-коли з розпалу Холодної війни», – йдеться в коментарі до доповіді SIPRI директора інституту Дена Сміта.

За даними SIPRI, минулоріч відбулося незначне скорочення ядерних арсеналів – з понад 13 тисяч до 12,7 тисяч, з них 9,4 тисяч – активні та потенційно готові до використання. Як зазначає інститут, скорочення запасів пов’язане з тим, що Росія та США зняли з озброєння застарілі системи, а кількість боєзарядів, придатних для використання залишається на тому ж рівні. Однак у SIPRI очікують, що найближчим десятиліттям арсенали зростатимуть.

За словами експерта SIPRI Ханса Крістенсена, є явні ознаки того, що процес скорочення ядерних озброєнь, який тривав з часів закінчення Холодної війни, завершений.

Лідери за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок станом на січень 2022 року:

• США – 1744 (разом із запасом – 3708);

• Росія - 1588 (4477);

• Франція – 280 (290);

• Великобританія (у 2021 році країна відмовилася від публікації даних по ядерних боєголовках) – 120 (180).

Ядерний запас має також Пакистан – 165 боєголовок, Індія – 160, Ізраїль – 90 та КНДР – 20.

За даними SIPRI, США і Росія в сукупності мають більш ніж 90% ядерної зброї, що є у світі, йдеться в доповіді. Інші сім ядерних країн розробляють і розгортають нові системи озброєнь або оголосили про намір зробити це.

У SIPRI заявляють, що через війну в Україні загострюється риторика з боку країн «ядерного клубу». Як йдеться у доповіді, через початок війни Росії в Україні діалог Росії та США щодо стратегічної стабільності зайшов у глухий кут, і жодна з інших ядерних держав не веде переговори про контроль над озброєннями.