Посол РФ у Британії: ядерну зброю в Україні застосовувати не будуть

Російський посол у Великій Британії Андрій Келін заявив, що «не вірить», що російські збройні сили можуть застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.
За його словами, у Росії дуже суворо регламентоване використання ядерної зброї, і це можливо лише у випадках відповіді на агресію, коли існування держави перебуває під загрозою.
«Це не має нічого спільного з нинішньою операцією», – сказав посол в інтерв’ю Бі-Бі-Сі, пославшись на російську воєнну доктрину.
У відповідь журналіст Бі-бі-сі зауважив, що одним з приводів для російського вторгнення в Україну в Кремлі називали якраз «загрозу існування Росії» через плани України, що нібито мали місце, отримати ядерну зброю.
Про такі загрози – з боку України чи Заходу – заявляли й інші високопосадовці, зокрема секретар російської Ради безпеки Микола Патрушев або голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський.
Келін відповів, що Росія вирішує цю проблему проведенням «обмеженої воєнної операції» (російський політичний евфемізм, щоб не називати війною те, що відбувається в Україні – ред.), зазначивши, що Росія не нарощує чисельність свого угруповання, задіяного в Україні, оскільки вважає, що військ, що є «достатньо, щоб вирішити наші завдання».
В інтерв’ю Бі-бі-сі посол – всупереч численним свідченням та іншим доказам – знову відкинув причетність російських військових до вбивств мирних жителів у Бучі, назвавши те, що там відбувалося «постановкою».
Президент Росії Володимир Путін невдовзі після початку вторгнення в Україну 24 лютого наказав перевести російські сили ядерного стримування в особливий режим несення служби. Цей наказ досі не був скасований. На тлі російських невдач на фронті на російських федеральних телеканалах почали говорити про можливість застосування Росією ядерної зброї, пише Російська служба Радіо Свобода. Зокрема, очільниця RT Маргарита Сімоньян припустила, що Путін, швидше, піде на цей крок, ніж на поразку у війні з Україною. При цьому в МЗС Росії продовжують запевняти, що Росія не застосує ядерну зброю першою.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.