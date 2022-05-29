Посол РФ у Британії: ядерну зброю в Україні застосовувати не будуть

Російський посол у Великій Британії Андрій Келін заявив, що «не вірить», що російські збройні сили можуть застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

За його словами, у Росії дуже суворо регламентоване використання ядерної зброї, і це можливо лише у випадках відповіді на агресію, коли існування держави перебуває під загрозою.

«Це не має нічого спільного з нинішньою операцією», – сказав посол в інтерв’ю Бі-Бі-Сі, пославшись на російську воєнну доктрину.

У відповідь журналіст Бі-бі-сі зауважив, що одним з приводів для російського вторгнення в Україну в Кремлі називали якраз «загрозу існування Росії» через плани України, що нібито мали місце, отримати ядерну зброю.

Про такі загрози – з боку України чи Заходу – заявляли й інші високопосадовці, зокрема секретар російської Ради безпеки Микола Патрушев або голова російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський.

Келін відповів, що Росія вирішує цю проблему проведенням «обмеженої воєнної операції» (російський політичний евфемізм, щоб не називати війною те, що відбувається в Україні – ред.), зазначивши, що Росія не нарощує чисельність свого угруповання, задіяного в Україні, оскільки вважає, що військ, що є «достатньо, щоб вирішити наші завдання».

В інтерв’ю Бі-бі-сі посол – всупереч численним свідченням та іншим доказам – знову відкинув причетність російських військових до вбивств мирних жителів у Бучі, назвавши те, що там відбувалося «постановкою».

Президент Росії Володимир Путін невдовзі після початку вторгнення в Україну 24 лютого наказав перевести російські сили ядерного стримування в особливий режим несення служби. Цей наказ досі не був скасований. На тлі російських невдач на фронті на російських федеральних телеканалах почали говорити про можливість застосування Росією ядерної зброї, пише Російська служба Радіо Свобода. Зокрема, очільниця RT Маргарита Сімоньян припустила, що Путін, швидше, піде на цей крок, ніж на поразку у війні з Україною. При цьому в МЗС Росії продовжують запевняти, що Росія не застосує ядерну зброю першою.