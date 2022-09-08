Підсанкційний мільярдер Герман Хан повернувся до Росії після 10 років життя у Британії – Bloomberg

Мільярдер Герман Хан, фінансовий партнер іншого російського мільярдера Михайла Фрідмана та співвласник інвестиційної групи LetterOne Holdings (L1), повернувся до Москви після десяти років проживання у Лондоні. Ймовірна причина його повернення до Росії – санкції, які на Хана, як і на низку інших російських олігархів, наклала Великобританія, пише агенція Bloomberg.

За інформацією видання, зараз Герман Хан живе у столиці Росії та курирує російські активи «Альфа-Груп». Його фінансовий добробут забезпечують частки, які належать йому, в рітейлері X5 і телекомунікаційній компанії Vimpelcom Ltd.

Перед поверненням до Росії Хан, за даними Bloomberg, передав свою частку в інвестиційній компанії акціонеру, який не перебуває під санкціями, щоб уберегти від заморожування частину активів за межами Росії. Їх видання оцінює в 2 млрд доларів.

Хан мав зробити вибір – залишитись у Лондоні, де він жив майже десять років, або повернутися на батьківщину, пише Bloomberg. Через кілька місяців партнер-засновник LetterOne, за даними агентства, залишив свій будинок у Великій Британії і перебрався до Москви.

Мільярдер Герман Хан, на думку британського уряду, є «близьким соратником Володимира Путіна, причетним до дестабілізації України». Він потрапив під санкції у березні цього року.

За даними ВВС, Герман і Анжеліка Хан володіють акціями сейшельської компанії Apilosa Corporation. Документи земельного кадастру показують, що у 2008 році компанія заплатила 62 млн фунтів (близько 80,8 млн дол) за дві квартири неподалік Букінгемського палацу. Ще дві квартири у цьому районі Герман Хан купив у 2005 році. За документами, у 2018 році їх було переведено на ім’я його дружини. Пара також купила особняк у Вірджинія-Уотер у графстві Суррей за 26 млн фунтів у 2014 році (близько 33,8 млн дол). 24 грудня 2021 року маєток продали компанії Ravenmorrow Limited за 31 млн фунтів (близько 40,4 млн дол).

Журналісти вказують, що незрозуміло, кому зараз належить це майно. Ravenmorrow Limited була створена в грудні минулого року, і в документах британської компанії жодна фізична особа не зазначена як бенефіціарний власник.

Великобританія послідовно запроваджує санкції проти російських політиків, бізнесменів, військових, журналістів та інших фізичних осіб, а також компаній з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перші санкції Лондон ввів 24 лютого проти авіакомпанії «Аерофлот», «Ростех» та російських банків, включаючи ВТБ. Згодом санкційні списки проти громадян Росії та російських компаній неодноразово розширювалися.