Україна готова розглянути експорт 100 тисяч тонн вугілля до Польщі у вересні – Шмигаль

Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Йдеться про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам. Запаси вугілля на наших складах – майже два млн тонн, це в 2,5 рази більше, ніж на цю дату минулого року. Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям», – написав Шмигаль у телеграмі 10 вересня.

Він додав, що Україна спільно з Європейським союзом готується проходити «найскладнішу зиму за багато років», і вчора спільний план дій у цьому напрямку обговорили з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким.

«Також зараз активно реконструюємо лінію електропередачі від нашої Хмельницької атомної електростанції до польської підстанції Жешув. Планували закінчити до 14 грудня, але завдяки пришвидшенню робіт можемо завершити на тиждень раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково до 1000 МВт. Зі свого боку, просимо Польщу сприяти в розширенні експортних квот у рамках ENTSO-Е», – сказав голова уряду.

Він уточнив, що зараз Україна експортує до європейської енергомережі лише 300 МВт. «Робимо все можливе, щоби до кінця 2022 року величина доступної пропускної спроможності в напрямку Словаччини, Румунії та Угорщини збільшилася ще на 200-300 МВт, а в напрямку Польщі – на понад 1000 МВт», – додав Шмигаль.

7 вересня уряд ухвалив рішення про повну заборону експорту українського вугілля. Від середини червня в Україні були встановлені нульові квоти на експорт усіх видів вугілля, крім коксівного.