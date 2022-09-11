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Дергачівська міськрада опублікувала фото підняття прапора України у Козачій Лопані на Харківщині

Козача Лопань максимально наближена до кордону з Росією (фото ілюстративне)

Дергачівська міська рада у неділю опублікувала фото підняття українського прапора у Козачій Лопані. Це селище міського типу є прикордонним форпостом Харківщини.

Міськрада, до юрисдикції якої входить Козачолопанський старостинський округ, виклала у фейсбуці світлину, де на флагштоку у центрі смт майорить державний прапор.

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про звільнення селища, яке потрапило під окупацію РФ з першого дня вторгнення, наразі немає.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення смт Чкаловське Харківської області.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Підрозділи ЗСУ зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області, вказав Генштаб.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

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