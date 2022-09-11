ЗСУ звільнили понад 40 населених пунктів на Харківщині – Синєгубов

Українські підрозділи деокупували наразі понад 40 населених пунктів Харківської області – про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв’ю каналу «Думка».

Як цитує пресслужба Харківської ОВА, наразі звільнені частина територій Чугуївського, Куп’янського і Балаклійського районів. Триває звільнення населених пунктів Ізюмського району. На сьогодні йдеться про понад 40 звільнених міст і селищ.

«Але насправді їх значно більше, ми просто цю цифру проголошувати не можемо, враховуючи інтереси військової операції наших Збройних Сил, яка наразі триває. А загалом на півночі, північно-східному напрямку наші Збройні Сили свої позиції тримають», – сказав Синєгубов.

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Він додав, що російські війська намагаються атакувати позиції ЗСУ як за допомогою ракетних ударів, так і з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та авіації.

У ранковому зведенні 11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення селища міського типу Чкаловське.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».