10 вересня російські війська випустили кілька некерованих ракет по Харкову. Одна людина загинула, двоє зазнали поранення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. В результаті обстрілу в приватному секторі виникла пожежа, на місце приїхали екстрені служби, рятувальникам вдалось локалізувати пожежу.

Харків і Харківська область майже щодня зазнають обстрілів російської армії. Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.