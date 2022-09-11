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Обстріл Харкова з РСЗВ: наслідки удару по місту (фоторепортаж)

10 вересня російські війська випустили кілька некерованих ракет по Харкову. Одна людина загинула, двоє зазнали поранення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. В результаті обстрілу в приватному секторі виникла пожежа, на місце приїхали екстрені служби, рятувальникам вдалось локалізувати пожежу.

Харків і Харківська область майже щодня зазнають обстрілів російської армії. Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Пожежа в одному з приватних будинків внаслідок обстрілу Харкова
1 Пожежа в одному з приватних будинків внаслідок обстрілу Харкова
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На місце пожежі прибули рятувальні служби
3 На місце пожежі прибули рятувальні служби
Рятувальники на місці обстрілу
4 Рятувальники на місці обстрілу
Пожежники оглядають місце події
5 Пожежники оглядають місце події
Рятувальники гасять пожежу, яка розпочалася внаслідок обстрілу міста з РСЗВ
6 Рятувальники гасять пожежу, яка розпочалася внаслідок обстрілу міста з РСЗВ
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Рештки російської ракети, якою був обстріляний приватний сектор міста
9 Рештки російської ракети, якою був обстріляний приватний сектор міста
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Місцева жителька спостерігає за місцем події
11 Місцева жителька спостерігає за місцем події
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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