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Харків і область знову залишилися без світла – Тимошенко

Електропідстанція, пошкоджена нещодавнім ракетним ударом Росії, Харків, 12 вересня 2022 року

У Харкові й області знову немає енергопостачання, внаслідок російських обстрілів пошкоджена резервна лінія, що живила населені пункти, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Щойно повідомили, що Харків і область – без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше», – написав він у телеграмі вранці 13 вересня.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків. 11 вересня одна із ракет влучила по Харківській ТЕЦ-5, спричинивши тимчасове відключення світла й водопостачання.

12 вересня Харків знову був знеструмлений через російські обстріли.

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