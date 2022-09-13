Харків і область знову залишилися без світла – Тимошенко

У Харкові й області знову немає енергопостачання, внаслідок російських обстрілів пошкоджена резервна лінія, що живила населені пункти, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Щойно повідомили, що Харків і область – без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз всі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше», – написав він у телеграмі вранці 13 вересня.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків. 11 вересня одна із ракет влучила по Харківській ТЕЦ-5, спричинивши тимчасове відключення світла й водопостачання.

12 вересня Харків знову був знеструмлений через російські обстріли.