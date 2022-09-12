Харків знову знеструмлений через російські обстріли – Терехов

Черговий російський обстріл призвів до знеструмлення й припинення водопостачання Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов 12 вересня.

«Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріли виведені з ладу об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло й припинене водопостачання», – заявив він.

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За словами Терехова, працівники комунальних і рятувальних служб вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Раніше мер Харкова та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили про черговий обстріл міста – російські ракети впали у Основ’янському та Київському районах міста.

Російські війська регулярно обстрілюють Харків. 11 вересня одна із ракет влучила по Харківській ТЕЦ-5, спричинивши тимчасове відключення світла й водопостачання.