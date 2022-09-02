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«Коли одночасно горять сім квартир, і ви не знаєте, в яких із них знаходяться люди, це – лотерея»

Харків, який розташований поблизу кордону з Росією на північному сході України, російські війська майже щодня обстрілювали ракетами та снарядами протягом останніх шести місяців, за винятком затишшя в червні.

«Коли ви бачите, як одночасно горить шість чи сім квартир, і ви не знаєте, в яких із них знаходяться люди, і у вас є лише три вантажівки... – чи це щаслива лотерея, куди послати своїх людей?», – сказав Качанов.

Вогнеборцям доводиться гасити пожежі під час обстрілів. Задля безпеки, вони зараз носять шоломи та бронежилети, які додають близько 20 кг ваги до їхнього звичного спорядження.

У фоторепортажі від агенції Reuters – про нелегку, особливо зараз, під час війни з Росією, місію українських пожежників однієї з пожежних частин Харкова.

Рятувальники ДСНС, зокрема пожежники, перевозять жінку, яка зазнала поранень під час російських обстрілів жилого мікрорайону Харкова, фото від 27 червня 2022 року
1 Рятувальники ДСНС, зокрема пожежники, перевозять жінку, яка зазнала поранень під час російських обстрілів жилого мікрорайону Харкова, фото від 27 червня 2022 року
Пожежник Сергій курить, поки поруч із ним сохне бронежилет, Харків, 29 червня 2022 року. Як повідомив прес-офіцер ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, вогнеборцям доводиться гасити пожежі під час обстрілів. Задля їхньої безпеки, вони зараз носять шоломи та бронежилети, які додають близько 20 кг ваги до їхнього звичного спорядження
2 Пожежник Сергій курить, поки поруч із ним сохне бронежилет, Харків, 29 червня 2022 року.

Як повідомив прес-офіцер ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, вогнеборцям доводиться гасити пожежі під час обстрілів. Задля їхньої безпеки, вони зараз носять шоломи та бронежилети, які додають близько 20 кг ваги до їхнього звичного спорядження
Пожежники Дмитро та Микола під час перерви між викликами читають новини на своїх телефонах, Харків, 29 червня 2022 року &nbsp;
3 Пожежники Дмитро та Микола під час перерви між викликами читають новини на своїх телефонах, Харків, 29 червня 2022 року
 
Пожежники посеред ночі перевіряють місце обстрілу, де утворилася велика вирва. На щастя, обійшлося без жертв. Харків, 30 червня 2022 року
4 Пожежники посеред ночі перевіряють місце обстрілу, де утворилася велика вирва. На щастя, обійшлося без жертв. Харків, 30 червня 2022 року
Олександр та його колега-пожежник швидко одягли своє спорядження, в яке тепер входять також бронежилети та джгути, перш ніж виїхати на нічний виклик у Харкові, 1 липня, 2022 рік &nbsp;
5 Олександр та його колега-пожежник швидко одягли своє спорядження, в яке тепер входять також бронежилети та джгути, перш ніж виїхати на нічний виклик у Харкові, 1 липня, 2022 рік
 
Пожежники всередині складу гасять пожежу, яку спричинив російський обстріл, Харків, 1 липня 2022 року
6 Пожежники всередині складу гасять пожежу, яку спричинив російський обстріл, Харків, 1 липня 2022 року
Пожежник рано вранці обливає водою дві вантажівки на пожежній частині у Харкові, 1 липня 2022 року
7 Пожежник рано вранці обливає водою дві вантажівки на пожежній частині у Харкові, 1 липня 2022 року
Роман Качанов, керівник пожежної частини, розмовляє зі своїми колегами після тренування в перерві між викликами, Харків, 3 липня 2022 року. &laquo;Коли ви бачите, як одночасно горить шість чи сім квартир, і ви не знаєте, в яких з них знаходяться люди, і у вас є лише три вантажівки... це щаслива лотерея, куди послати своїх людей&raquo;, &ndash; сказав Качанов&nbsp; &nbsp;
8 Роман Качанов, керівник пожежної частини, розмовляє зі своїми колегами після тренування в перерві між викликами, Харків, 3 липня 2022 року.

«Коли ви бачите, як одночасно горить шість чи сім квартир, і ви не знаєте, в яких з них знаходяться люди, і у вас є лише три вантажівки... це щаслива лотерея, куди послати своїх людей», – сказав Качанов 

 
Роман Качанов, керівник пожежної частини, розмовляє зі своєю дочкою Віолеттою та дружиною Мариною через відеозв&#39;язок. Його рідні перебувають у Німеччині, поки він залишається у своїй пожежній частині в Харкові, 3 липня 2022 року
9 Роман Качанов, керівник пожежної частини, розмовляє зі своєю дочкою Віолеттою та дружиною Мариною через відеозв'язок. Його рідні перебувають у Німеччині, поки він залишається у своїй пожежній частині в Харкові, 3 липня 2022 року
Пожежники спостерігають за роботою крана, після того, як загасили пожежу, що виникла внаслідок російського нічного обстрілу школи у Харкові, 4 липня 2022 року
10 Пожежники спостерігають за роботою крана, після того, як загасили пожежу, що виникла внаслідок російського нічного обстрілу школи у Харкові, 4 липня 2022 року

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