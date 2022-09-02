«Коли одночасно горять сім квартир, і ви не знаєте, в яких із них знаходяться люди, це – лотерея»

Харків, який розташований поблизу кордону з Росією на північному сході України, російські війська майже щодня обстрілювали ракетами та снарядами протягом останніх шести місяців, за винятком затишшя в червні.

«Коли ви бачите, як одночасно горить шість чи сім квартир, і ви не знаєте, в яких із них знаходяться люди, і у вас є лише три вантажівки... – чи це щаслива лотерея, куди послати своїх людей?», – сказав Качанов.

Вогнеборцям доводиться гасити пожежі під час обстрілів. Задля безпеки, вони зараз носять шоломи та бронежилети, які додають близько 20 кг ваги до їхнього звичного спорядження.

У фоторепортажі від агенції Reuters – про нелегку, особливо зараз, під час війни з Росією, місію українських пожежників однієї з пожежних частин Харкова.