У посольстві США назвали атаку РФ на об’єкти інфраструктури очевидною відповіддю на успіхи ЗСУ на фронті

Росія запустила ракети по цивільній інфраструктурі у відповідь на успіхи Збройних сил України на фронті, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Очевидна відповідь Росії на звільнення Україною міст і сіл на сході: запуск ракет з метою знищення найважливішої цивільної інфраструктури», – написала Брінк у твітері.

Внаслідок російських ракетних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури сталося знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Повідомлялося про перебої з постачанням води. Електропостачання низки областей станом на пізній вечір неділі було відновлене.

Через вибухи розгорілася сильна пожежа на Харківській ТЕЦ-5. Внаслідок обстрілу Харкова загинув чоловік, ще один був поранений в області.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з подіями звернувся до росіян: «Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство».