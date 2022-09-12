Україна відбила у військ РФ 20 населених пунктів за добу – Генштаб

У Генштабі Збройних сил України повідомили про оперативну ситуацію на фронті станом на ранок 12 вересня.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби війська РФ завдали 18 ракетних та 39 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждали понад 30 населених пунктів.

«Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають. Після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810-та окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу. У решти військовослужбовців вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Генштаб каже: продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях.

«Окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області. В Луганській області російські військові з родинами залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої «народної міліції» з числа місцевих жителів. Загалом, за минулу добу, Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи», – розповіли військові.

Повідомляється, що українська авіація завдала вісім ударів – уражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Знищено 1 БПЛА типу «Орлан-10», збито одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу «Калібр» та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х-101.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

Розпочалася двісті перша доба протистоння України російському вторгненню.