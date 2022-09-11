Обстріли спричинили затримки кількох поїздів – голова «Укрзалізниці»

Російські обстріли спричинили затримку кількох рейсів, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін увечері 11 вересня.

Він наголосив, що всі поїзди вже відправилися. Водночас затримки варіювалися від чверті години до майже двох годин:

№163 Харків – Київ – затримка 32 хвилин

№7 Харків – Одеса – 15 хвилин

№1 Харків – Івано-Франківськ – 1 година 45 хвилин

№17 Харків – Львів – 45 хвилин

№259 Суми – Івано-Франківськ – 38 хвилин

№786 Київ – Шостка – 40 хвилин

«На Полтавщині приміський рух поновлено з затримками до 1 години. По інших напрямках працюємо над тим, щоб приміський рух завтра зранку йшов за графіком або з мінімальними затримками», – заявив Камишін.

Він додав, що на всіх вокзалах триває посадка й висадка пасажирів, на окремих ділянках живлення повністю відновили.

Внаслідок російських обстрілів кілька областей 11 вересня залишилися без світла, енергопостачання вже почали відновлювати.