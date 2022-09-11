Сили ППО збили російську ракету на Черкащині

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про збиття українськими силами ППО російської ракети в регіоні.

«Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об’єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Цього тижня 6голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець заявив, що до Умані на святкування Рош га-Шана може приїхати близько 10 тисяч вірян-хасидів. Служба безпеки оголосила про посилення безпекових заходів.

Цьогоріч Рош га-Шана відзначатимуть 25-27 вересня.