Обстріли військ РФ на Донеччині, в Дніпрі та Миколаєві – влада розповіла про жертви і руйнування

На Донеччині за минулу добу через обстріли військ РФ 10 цивільних громадян загинули та ще 19 зазнали поранень, повідомив голова ОВА Павло Кириленко у Telegram.

«За 10 вересня росіяни вбили 10 мирних жителів Донбасу: 4 – у Покровську, 3 – у Красногорівці, 2 – у Бахмуті та 1 – у Райгородку», – повідомив він.

За даними поліції, за добу в регіоні було задокументовано 24 обстріли у 13 населених пунктах. Найбільше постраждав Покровськ – 5 ракетних ударів. Також під вогнем опинилися Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Миколаївка, Слов’янськ, Райгородок, Нетайлове, с. Новопокровське, Павлівка, Соловйове. При обстрілах армія РФ застосувала РСЗВ «Ураган», артилерію, ракети Х-59 та «Іскандер-М».

Також сьогодні вночі російські війська завдали ударів по одному зі спальних районів Миколаєва. Наразі відомо про руйнування житлового та багатоквартирного будинків, вказує поліція.

«За попередньо інформацією, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, 3 з них досі перебувають у лікарні. Внаслідок влучання у двір п’ятиповерхівки один під’їзд практично знищено пожежею та вибухом. Також суттєво пошкоджено приватний будинок», – розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Близько 4:00 ворог атакував Березнегувате Баштанського району. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждали мирні жителі...Внаслідок вчорашніх завданих ударів по Миколаєву та населених пунктах Котляреве, Білозірка і Миколаївське, загинув 46-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки та інші споруди», – зазначили в поліції.

Вночі 11 вересня ракетного удару було завдано і по Дніпру.

«В результаті було пошкоджено адмінбудівлі, магазини, торгівельні павільйони ринку, склади та житлові будинки. Є постраждалий...Також сьогодні вночі ворог обстріляв зі ствольної артилерії та РСЗВ «Град» об’єкти цивільної інфраструктури м. Нікополь. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали три особи. Були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, амбулаторія, навчальні заклади, об’єкт промислової інфраструктури, автомобілі, газогони та лінії електропередач. Станом на 9-ту ранку до поліції надійшло понад 70 повідомлень про пошкодження будинків місцевих жителів», – зазначили у поліції.

Повідомляється, що 10 вересня ввечері російська армія з РСЗВ «Ураган» обстріляла територію села Велика Костромка Зеленодольського району. В результаті обстрілу пошкоджено житловий будинок, легковий автомобіль та лінію електропередач. Інформація про потерпілих осіб не надходила.

Усі факти, кажуть правоохоронці, документуються в рамках кримінальних проваджень, відкритих за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.