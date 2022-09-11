Сили ППО збили сім російських ракет на Дніпропетровщині – ПК «Схід»

Російські війська завдали ракетного удару в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» – про це командування повідомило 11 вересня.

«Загалом ворогом застосовано 11 крилатих ракет. Підрозділами повітряного командування «Схід» збито сім крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них п’ять – Х-101, дві – Калібр», – йдеться в повідомленні.

Ще дві ракети збили підрозділи Повітряних сил на Полтавщині.

Внаслідок російських обстрілів кілька областей залишилися без світла, енергопостачання вже почали відновлювати.