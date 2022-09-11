Дергачівська громада на Харківщині знеструмлена, голова Сумщини радить вимкнути електроприлади

У Сумській області впала напруга в електромережі, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері 11 вересня.

«Впала напруга в електромережі по усій області! Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та іншу побутову техніку для уникнення її пошкодження!» – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Як пояснив голова ОВА, електросистема області залишається нестабільною через російські бомбардування в березні. Він також застеріг щодо можливих атак російських військ по об’єктах енергозабезпечення в Україні.

Повідомлення про проблем з електропостачанням з’явилися і в інших областях. Зокрема, Дергачівська міська рада повідомила про знеструмлення.

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«На даний момент територія громади повністю знеструмлена у зв’язку з тим, що окупанти вдарили по об’єктам критичної інфраструктури! Будь ласка, зберігайте спокій. Харківобленерго вже працює над вирішенням цього питання!» – йдеться в заяві.

Про знеструмлення кількох районів Харкова також повідомив мер міста Ігор Терехов. Він пояснив це ударом по інфраструктурному об’єкту Харкова.

«Внаслідок удару – в багатьох районах міста пропало світло. З тієї ж причини в тих же районах немає й води – не працюють насоси», – повідомив він, додавши, що комунальники вже працюють над відновленням електропостачання.

У більшості регіонів України триває повітряна тривога.