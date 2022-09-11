Резервна лінія живлення Запорізької АЕС працює – МАГАТЕ

Резервна лінія живлення Запорізької атомної електростанції знову запрацювала, повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії 11 вересня.

«Вчора було відновлено резервну лінію електропередач української ЗАЕС, що дозволило оператору сьогодні вранці зупинити останній діючий реактор ЗАЕС», – повідомляє агентство з посиланням на власних експертів, які перебувають на станції.

За повідомленням, саме відновлення роботи резервної лінії потужністю в 330 кіловольт дозволило ЗАЕС зупинити свій останній робочий реактор сьогодні рано вранці.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі привітав підключення резервної лінії, проте висловив занепокоєння загальною ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.

«На ЗАЕС має бути терміново створена захисна зона ядерної та фізичної безпеки; консультації з цього питання розпочалися», – заявила пресслужба агентства.

Раніше 11 вересня державна компанія «Енергоатом» повідомила, що Запорізька атомна електростанція повністю зупинена.

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Російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену електростанцію.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. 2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.