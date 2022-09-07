Україна запросила гумкоридор для жителів окупованих територій навколо ЗАЕС, Росія мовчить – Верещук

Українська влада звернулась до Москви з проханням відкрити гумкоридор для жителів окупованих територій навколо ЗАЕС, однак так і не отримала відповідь. Про це повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Росіяни тримають у заручниках не лише персонал станції. В заручниках і мешканці тимчасово окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС. Десятки тисяч людей», – наголошує вона.

Попри відсутність офіційного гумкоридору Верещук закликає жителів окупованих територій, прилеглих до ЗАЕС, евакуюватися.

«Знайдіть спосіб перебратися на підконтрольну територію. Ми вас чекаємо та допоможемо. Звертайтеся на гарячі лінії Мінреінтеграції: 1548 або +38(096) 078 84 33 (цілодобова лінія для дзвінків і повідомлень через мобільні застосунки WhatsApp/Telegram/Viber у разі відсутності мобільного зв’язку)», – зазначила вона.

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ у звіті, опублікованому 6 вересня після місії на Запорізьку АЕС, назвало поточну ситуацію на захопленому російськими військовими об’єкті «неприйнятною і небезпечною». За їхніми висновками, є «негайна необхідність у вжитті тимчасових заходів», щоб уникнути ядерної аварії на ЗАЕС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.

7 вересня Москва заявила, що вимагає «подальших роз’яснень» від Міжнародного агентства з атомної енергії після публікації звіту щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.