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Лавров заявив, що Росії потрібні «подальші роз’яснення» щодо звіту МАГАТЕ про Запорізьку АЕС

За словами голови МЗС Сергія Лаврова, російська сторона звернулася до МАГАТЕ по роз’яснення

Москва вимагає «подальших роз’яснень» від Міжнародного агентства з атомної енергії після публікації звіту щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції – про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у коментарі російському агентстві «Інтерфакс».

«Є потреба в подальших роз’ясненнях, тому що звіт містить низку питань – я не буду їх зараз перераховувати, але ми запросили ці пояснення у генерального директора МАГАТЕ», – заявив Лавров під час участі в економічному форумі у Владивостоку.

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В окремій заяві 7 вересня речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Захід у тиску на місію МАГАТЕ, яка відвідала станцію минулого тижня. Двоє співробітників МАГАТЕ залишилися на станції після від’їзду місії для моніторингу ситуації.

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ у звіті, опублікованому 6 вересня після місії на Запорізьку АЕС, назвало поточну ситуацію на захопленому російськими військовими об’єкті «неприйнятною і небезпечною». За їхніми висновками, є «негайна необхідність у вжитті тимчасових заходів», щоб уникнути ядерної аварії на ЗАЕС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.

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