Лавров заявив, що Росії потрібні «подальші роз’яснення» щодо звіту МАГАТЕ про Запорізьку АЕС

Москва вимагає «подальших роз’яснень» від Міжнародного агентства з атомної енергії після публікації звіту щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції – про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у коментарі російському агентстві «Інтерфакс».

«Є потреба в подальших роз’ясненнях, тому що звіт містить низку питань – я не буду їх зараз перераховувати, але ми запросили ці пояснення у генерального директора МАГАТЕ», – заявив Лавров під час участі в економічному форумі у Владивостоку.

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В окремій заяві 7 вересня речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Захід у тиску на місію МАГАТЕ, яка відвідала станцію минулого тижня. Двоє співробітників МАГАТЕ залишилися на станції після від’їзду місії для моніторингу ситуації.

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ у звіті, опублікованому 6 вересня після місії на Запорізьку АЕС, назвало поточну ситуацію на захопленому російськими військовими об’єкті «неприйнятною і небезпечною». За їхніми висновками, є «негайна необхідність у вжитті тимчасових заходів», щоб уникнути ядерної аварії на ЗАЕС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав Росію й Україну домовитися про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військами.