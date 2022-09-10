В Енергодарі відновили подачу світла і води – мер

В Енергодарі Запорізької області відновили подачу електроенергії і води, що були відсутні через російські обстріли, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

«Дякуючи без перебільшення героїчним зусиллям фахівців різних підприємств – ЗАЕС, ЗаТЕС, нашим комунальникам – подачу електроенергії таки відновили. Вода теж з’явилася у кранах. Але просимо не нехтувати порадами щодо формування запасів продуктів, що не потребують приготування, та питної води. І нехай ці запаси вам не знадобляться, але все ж таки вони будуть», – додав міський голова.

Днями через російські обстріли Енергодар залишився без світла і води. Як пояснював Орлов, комунальники й інші служби просто «не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку».

Законна влада Енергодара наголошує, що місто обстрілюють окупаційні сили, російське командування стверджує, що не завдає ударів по цивільній інфраструктурі.

Від 4 березня Енергодар і Запорізька АЕС, розташована поруч, перебувають під окупацією російських військ.