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Енергодар через обстріли військ РФ вдруге за день залишився без електропостачання – мер

Вранці частина міста Енергодар Запорізької області залишалася без електропостачання через пошкодження підстанції «Луч»

Внаслідок чергового обстрілу російських військ місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, вдруге за день залишилося без електропостачання, повідомив у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Енергодар знову під обстрілами окупантів. Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту», – зазначив мер.

За його словами, працівники комунальних та інших служб не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як через черговий обстріл доводиться братися за роботу знову.

«Прогнозувати строки відновлення електропостачання зараз неможливо», – додав Орлов.

Вранці частина міста Енергодар Запорізької області залишалася без електропостачання через пошкодження підстанції «Луч».

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