Енергодар через обстріли військ РФ вдруге за день залишився без електропостачання – мер

Внаслідок чергового обстрілу російських військ місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, вдруге за день залишилося без електропостачання, повідомив у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Енергодар знову під обстрілами окупантів. Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту», – зазначив мер.

За його словами, працівники комунальних та інших служб не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як через черговий обстріл доводиться братися за роботу знову.

«Прогнозувати строки відновлення електропостачання зараз неможливо», – додав Орлов.

Вранці частина міста Енергодар Запорізької області залишалася без електропостачання через пошкодження підстанції «Луч».