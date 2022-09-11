Запорізька АЕС повністю зупинена – «Енергоатом»

Запорізька атомна електростанція повністю зупинена, повідомляє у Telegram НАЕК «Енергоатом».

«11 вересня 2022 року вночі, о 03:41, енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності, адже через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв’язку атомної станції з енергосистемою України.

«Вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин», – зазначають у компанії.

У разі повторного пошкодження ліній зв’язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, додали в «Енергоатомі».

Російські війська захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Станція неодноразово піддавалася обстрілам. 5 серпня сталося вперше в історії станції на певний час повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену електростанцію.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС. За результатами роботи у звіті місія МАГАТЕ заявила, що існує «негайна необхідність у вжитті тимчасових заходів» для уникнення аварії на ЗАЕС.