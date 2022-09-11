Макрон закликав Путіна відвести війська від ЗАЕС і дотримуватися зернової угоди

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна відвести російські війська та техніку від Запорізької атомної електростанції у телефонній розмові 11 вересня.

Російські військові використовували АЕС для обстрілу українських позицій, через що дехто на Заході звинуватив Москву в ядерному шантажі.

Згідно з повідомленням Кремля, під час розмови Путін намагався покласти провину на Україну, стверджуючи, що це вона веде вогонь по станції.

Макрон, втім, сказав Путіну, що головним джерелом ризику ядерної катастрофи є присутність російських військ і зброї на АЕС. Він закликав російського лідера вивести війська разом із важким і легким озброєнням, розміщеним поблизу, йдеться у заяві Парижу.

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Як заявили в Москві, лідери двох країн висловили готовність до «неполітизованої взаємодії» з цього питання за участю Міжнародного агентства з атомної енергії.

Макрон також закликав Путіна дотримуватися домовленостей між Москвою та Києвом щодо експорту українського зерна, укладених за посередництва ООН і Туреччини в липні.

Минулого тижня Путін натякнув на перегляд угоди, заявивши, що зерно нібито не потрапляє до бідніших країн, як передбачалося, попри численні докази протилежного.

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Під час розмови з Макроном Путін також поскаржився, що санкції Заходу перешкоджають поставкам російських харчів та добрив до Африки, Латинської Америки та Близького Сходу, згідно з повідомленням Кремля. Втім, санкції Євросоюзу і США не були спрямовані ані проти російського зерна, ані проти добрив.

Макрон востаннє спілкувався з президентом Росії у серпні.