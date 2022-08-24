«Можете бути гордими за 31 рік вашої незалежності»: Франція привітала Україну

Президент Франції Емманюель Макрон привітав українців з Днем Незалежності. У своєму «посланні дружби» він наголосив, що «вражений стійкістю та сміливістю українців».

«Шість місяців тому Росія прийняла смертоносний вибір вести війну у вашій країні проти вашого народу, сіючи смерть та руїни. Але, сподіваючись на швидку та блискавичну війну, вона не оцінила ні вашої єдності, ні вашої сміливості», – зазначив Макрон.

За його словами, за 31 незалежності Україна та українці «змінилися і стали сильнішими».

«Ви можете бути гордими за цей 31 рік сучасного життя вашої країни з власними кордонами та за неймовірну відсіч, яка триває вже 6 місяців», – зауважив президент Франції та наголосив, що Україна може «розраховувати на підтримку нас усіх як сьогодні, так і завтра».

Зі святом українців привітав і тимчасовий повірений у справах Франції в Україні Брюно Коссанель. За його словами, цьогорічний День незалежності України має особливе значення як для неї самої, так і для всього світу.

«Ваша мужність, ваша рішучість, ваша незламність перед лицем російського агресора, який брутально напав на вашу країну, ваше прагнення до перемоги є прикладом супротиву та стійкості, які викликають найщиріше захоплення у всіх французів», – наголосив він.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Від 24 лютого, за даними української сторони, Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.