Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголошує, що незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися.



«Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті», – йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ з нагоди Дня Незалежності.



За його словами, незалежність має голос – це голос предків, які гинули в боях, в ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперій.



«Це крик матерів, які ховають своїх дітей. Голос тих, хто в мирних містах і селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час і місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни», – додав він.



Валерій Залужний подякував всім захисникам і захисницям України.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 22 серпня повідомив, що в ході повномасштабної війни з Росією загинули близько 9 тисяч українських військових.