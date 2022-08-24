Польща привітала українців з Днем Незалежності: «Ви переможете!»

Президент Польщі Анджей Дуда привітав українців з Днем Незалежності. У своєму зверненні він наголосив, що сьогодні «Польща є солідарною з Україною, яка дає відсіч російському агресору».

«Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована, втішатиметься добробутом у європейській спільноті», – зазначив польський президент.

Він також наголосив, що нині усі бачать, яку ціну має незалежність.

Із Днем незалежності привітав українців і віцепрем’єр-міністр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«180 днів подаєте приклад хоробрості та любові до Батьківщини. У боротьбі зі злом можете покластися на Польщу. Разом переможемо!» – зазначив він у своєму зверненні.

У Генштабі польської армії в свою чергу додали, що «незалежна та суверенна Україна є запорукою безпеки в Європі».

«Висловлюємо захоплення та повагу українським воїнам за прояв героїзму щодо захисту Батьківщини», – наголосили у польському відомстві.

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.