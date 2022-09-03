«Теплі шапки, рукавички та запас харчів»: як Нікополь готується до «важкої» зими

Нікополь Дніпропетровської області потерпає від обстрілів з боку російської армії. Військові РФ стріляють, зокрема з території захопленої ними ще на початку березня Запорізької АЕС. Місцева влада називає ситуацію «кричущою». За словами голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенко, окупанти обстрілюють мирне населення, житлові квартали, бібліотеки, спортивні школи. Голова адміністрації прогнозує «важку зиму». В інтервʼю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» він розповів, як громада готується до холодів в умовах війни та дав поради жителям, які відмовляються евакуюватися.

«Страждає житловий фонд»

За словами Євгена Євтушенка, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну п'ять місяців для жителів Нікопольської громади були відносно тихими.

Ці території, де проживає близько 40% населення, наразі потерпають від обстрілів і це так, дуже кричуща ситуація

– Знаєте, мабуть, склалася така надія, що так воно тихо і буде надалі. Але понад місяць тому окупанти почали обстріл нашої території, почалося все з міста Нікополь, а продовжилося всією береговою зоною. Наразі від обстрілів потерпає село Вищетарасівка, місто Марганець, Червоногригорівка, Придніпровське, місто Нікополь.

Ці території, де проживає близько 40% населення, наразі потерпають від обстрілів і це так, дуже кричуща ситуація. Кричущість її полягає в тому, що окупанти обстрілюють з «Градів», важких артилерійських систем калібру 152 мм, вони обстрілюють мирне населення, вони обстрілюють житлові квартали, вони обстрілюють бібліотеки, спортивні школи – об'єкти, які не мають відношення до військових, до військових дій.





Як уточнив голова районної військової адміністрації, переважно страждає від обстрілів промислова інфраструктура, це соціальна інфраструктура, житловий фонд.

Буквально падає останній снаряд, а люди вже починають працювати – відновлюють вулиці та відновлюють сквери

– Я б хотів зазначити роботу комунальних служб, зокрема міста Нікополь, які відновлюють всі ці пошкодження.

Буквально падає останній снаряд, а люди вже починають працювати – відновлюють вулиці, відновлюють сквери, роблять максимально можливе, щоб мінімізувати поранення, яке наносить місту орда.

Відповідні служби роблять все можливе, щоб мінімізувати аварії на газових системах, газових мережах, електромережах, мережах водопостачання. Наразі всі наші міста мають повний об'єм цих послуг базових, які повинна отримувати людина, що проживає зараз у 21 сторіччя на території міста, або села.

«Терор мирного населення»

Дії російської армії Євтушенко називає «терором мирного населення». На його переконання, робиться це, в тому числі щоб плодити фейки, розколювати суспільство, щодо питання оборони, щодо питання захисту.

Реагуючи на терор мирного населення, наша армія почала захищати наших людей, давати відсіч

– Вже наразі закидають такі версії про те, що, якби українська армія не стріляла на той берег, то не було б ніяких обстрілів. А я нагадую людям, що обстріли нашої території почалися с того боку і два тижні вони безкарно гатили по прибережній території, використовуючи РСЗВ, кладучи по нашій території по 2-3 пакети з «Градів», не отримуючи відповіді.

Ці обстріли взагалі ніхто не провокував і я прошу це пам'ятати.

Тільки реагуючи на терор мирного населення, наша армія почала захищати наших людей, давати відсіч і відправляти окупантів на концерт Кобзона.



Голова Нікопольської РВА наголошує, що у місцевого населення здебільшого проукраїнські настрої і настрої на перемогу.



– Але є на жаль люди, які реагують на «вкиди». Крім бомб і ракет, на нашу територію закидають багато дезінформації, проводяться інформаційно-психологічні спецоперації. Але нічого нового, російська пропаганда як працювала в 2014 році, так вона працює і зараз.



– Наразі позиція проста і відбувається наступним чином – наша армія не веде вогонь по цивільних, наша армія не веде вогонь по атомній станції, наша армія боронить місто Нікополь і прибережні території Каховського водосховища, інших думок і дій немає. Все інше – ворожі «вкиди». Нам треба триматися і тримати інформаційну гігієну тримати свій мозок в чистоті.

«З газового на пелетне опалювання»

За словами Євтушенко, готуючись до зими та опалювального сезону, адміністрація провела роботу по переходу на альтернативні джерела.



– Мова йде про пелетне та електроопалення. В області велась системна робота по відходу від природного газу – це основне джерело, яке може бути під питанням цього року. Буде важка зима, скоріше за все, буде важко опалювати, утримувати комунальний фонд. Але базові заклади – лікарні та інші, які мають працювати, вони будуть працювати і будуть опалюватися.



Також Євтушенко дав окремі поради місцевим жителям, які залишаються зимувати.

Зараз добре було б почати формувати певний запас продуктів довготривалого зберігання

– Поради таки: повинні бути рукавички, шапки, люди мають бути тепло одягнені, мати певний запас цих речей. Друга важлива річ – вже зараз добре було б почати формувати певний запас продуктів довготривалого зберігання – крупи, олія, консерви.



– Хотів би зазначити дуже добру та потрібну роботу волонтерських фондів, благодійних фондів. Ми сьогодні маємо декілька таких, що працюють на території району. Ми намагаємось разом із фондами, забезпечити людей саме продуктами довготривалого зберігання, тобто сформувати запас і разом пройти зиму.

Загалом, чим би я хотів підсумувати цю історію підготовки до зими, що ми залишаємося разом, ми на території, ніхто нікуди не виїжджає, ми разом будемо йти через зимову історію і допомагати один одному.

Кому треба евакуюватися?

Триває добровільна евакуація з Нікопольського району та прибережних територій. Євтушенко вважає, що чоловіки мають залишатися.

Захист свого району, це не тільки бігати десь з автоматом

– Я вже близько півтора місяця наголошую на необхідності виїхати жінкам, дітям, літнім людям, людям, які мають важки хвороби – це важливо, маючи такі обстріли, це небезпечно. Чоловіки повинні залишатися. Захист свого району, це не тільки бігати з автоматом десь, це допомагати розбирати завали, роздавати волонтерську допомогу, допомагати заготовляти дрова – багато речей, де потрібна сила та руки. Ось це і є захист нашого району. Ми повинні залишатися всі разом і допомагати один одному.

На ЗАЕС завозиться нова російська техніка, зокрема ракетні комплекси, з яких обстрілюють місто Нікополь, повідомляв 15 липня президент компанії « Енергоатом » Петро Котін .

» . За даними Днепропітровської облради, у ніч на 2 вересня російські війська обстріляли Нікопольський район з «Градів». Найбільше постраждали дві громади, пошкоджені 16 будинків, снаряд прилетів у будинок. Чоловік отримав опікові поранення спини й обличчя, зараз він перебуває у районній лікарні. Зруйновані лінії електропостачання, кілька тисяч людей без світла.

З початку бойових дій в області рятувальники знешкодити 4,3 сучасних боєприпасів, 4 тисячі з них – це заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

Росія, у свою чергу, звинувачує українських військових в обстрілах Енергодара. Натомість в Офісі президента України заявляли, що російські війська обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують «відповідь» по Енергодару, хоча самі ведуть вогонь».